В США неизвестный устроил стрельбу, много пострадавших

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Фото: theindychannel.com

В амерканському городе Индианаполис, штат Индиана, произошла стрельба.

В результате инцидента пострадали шесть человек, среди них есть дети. Об этом сообщает местный канал Indy Channel.

Стрельба произошла в нескольких кварталах от развлекательного центра. Всех пострадавших доставили в больницы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным правоохранителей, нападение было совершено одним человеком. Сейчас злоумышленника разыскивают.

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В торговом центре "Волмарт" в городе Эль-Пасо, штат Техас, началась стрельба. Погибли 20 человек в возрасте от 2 до 83 лет. Еще 26 - ранены.