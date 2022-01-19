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среда, 19 января 2022 03:13

В США не отказываются от идеи отключения РФ от Swift

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В США не отказываются от идеи отключения РФ от Swift
Россию могут отключить от международной системы Swift. Фото: Reuters

США не отказывались от идеи отключить Российскую Федерацию от международной платежной системы SWIFT, если Кремль решится на вторжение в Украину.

"Никакие варианты не исключались. Мы продолжаем тесные консультации с европейскими партнерами по поводу серьезных последствий для России, если она прибегнет к новому вторжению в Украину", - сказала на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки в ответ на вопросы СМИ.

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Ее попросили прокомментировать информацию в европейских СМИ о том, что США и ЕС якобы больше не рассматривают вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае ужесточения агрессии против Украины.

Немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщило, что США и ЕС больше не планируют отключать Россию от международной платежной системы SWIFT в случае нападения на Украину.

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