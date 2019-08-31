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суббота, 31 августа 2019 01:08

В США нашли двухголовую черепаху: фото

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В США нашли двухголовую черепаху: фото
Подобная мутация чаще всего встречается среди рептилий. Фото: Facebook

В США в городе Хилтон Хед-Айленд нашли двухголового детёныша черепахи.

Необычное пресмыкающееся обнаружили представители организации по охране черепах Sea Turtle Patrol Hilton Head Island. Они опубликовали соответствующую фотографию в Facebook.

"Вчера мы осматривали черепашьи гнезда и нашли двухголового малыша. Подобная мутация чаще встречается именно среди рептилий, но при этом остается крайне редкой. Мы отпустили его в океан", - говорится в сообщении.

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На Филиппинах в местной жительницы родился поросенок с двумя головами, двумя носами и тремя глазами. Очевидцы выложили видео в сеть.

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