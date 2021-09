В США написали книгу о лживом поведении Трампа, вспомнили и Путина

Гришэм написала о встрече Трампа и Путина в Осаке в 2019 году. Фото: ТАСС

Бывшая пресс-секретарь Дональда Трампа Стефани Гришэм написала книгу о "культуре лжи" в Белом доме при президенте Трампе. В ней собраны анекдотические истории о поведении экспрезидента США, его сексистских высказываниях и требованиях опровергать многочисленные обвинения в его адрес.

Книга содержит 352 страниц и называется I'll Take Your Questions Now ("Теперь я отвечу на ваши вопросы"), сообщает USA Today.

В частности, Гришэм написала о встрече Трампа и Путина в Осаке в 2019 году. Трамп сказал Путину, что будет разговаривать с ним "в течение нескольких минут немного строже" - пока в начале встречи их снимают телекамеры. "После того, как они уйдут, мы поговорим - вы понимаете", - цитирует она слова Трампа, адресованные президенту России.

Также автор написала о чрезвычайно привлекательной переводчице на встрече Путина и Трампа. Мол, ее присутствие было призвано отвлечь Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за протестов в Вашингтоне уволилась руководитель аппарата Мелании Трамп

Бывшая прессекретарь рассказывает также о попытках запретить пускать СМИ на территорию Белого дома, о молодой сотруднице прессслужбы, которой постоянно интересовался Трамп и о неподобающем поведении экспрезидента США относительно самой Гришэм.

Трамп, комментируя рассказы бывшего спикера, раскритиковал ее как работницу. "У Стефани не было того, что нужно, и это было очевидно с самого начала", - заявил он.

Гришэм была пресс-секретарем Белого дома, а также директором по коммуникациям в его аппарате. Затем возглавила офис первой леди. Уволилась в январе в знак протеста против штурма Капитолия сторонниками Трампа, которые пытались помешать утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.