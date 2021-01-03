В США начал работу новый состав Конгресса

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 378
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 3744
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 792
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 180
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1386
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1719
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 810
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2565
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1116
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
4
6
3
5
5
Назвали количество задержанных на протестах в Минске
Назвали количество задержанных на протестах в Минске
&quot;Адский&quot; оползень в Норвегии: спасатели продолжают поиски
"Адский" оползень в Норвегии: спасатели продолжают поиски
На Рим упали мертвые птицы
На Рим упали мертвые птицы
Строители нашли античную баню
Строители нашли античную баню
Украинка рассказала, почему в Чехии не празднуют Новый год
Украинка рассказала, почему в Чехии не празднуют Новый год
Видео
Все видео
Самолет упал на жилой дом. Погибла семья
Самолет упал на жилой дом. Погибла семья
Русский вскарабкался на 24-метровую главную елку города. Момент попал на видео
Русский вскарабкался на 24-метровую главную елку города. Момент попал на видео
Самолет запутался в новогодних украшениях
Самолет запутался в новогодних украшениях
Самый старый человек отпраздновала 118-летие
Самый старый человек отпраздновала 118-летие
Комендантский час во Франции: полиция разгоняла массовую рейв-вечеринку
Комендантский час во Франции: полиция разгоняла массовую рейв-вечеринку
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 378
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1242
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 180
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1386
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2565
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 954
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
воскресенье, 03 января 2021 21:00

В США начал работу новый состав Конгресса

  Комментировать
В США начал работу новый состав Конгресса
На следующей неделе новый состав Конгресса на совместной сессии должен утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Фото: Reuters

Конгресс США начал работать в новом составе.

В то же время, контроль над Сенатом еще не определился. Об этом сообщает РИА Новости.

Демократическая партия сохранила контроль над Палатой представителей - сейчас у нее 222 голоса против 211 у республиканцев.

Ожидается, что спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси переизберут на новый двухлетний срок. Она контролирует фракцию демократов с 2003 года, оппозиция ей ограничена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Республиканцы будут голосовать против назначения Байдена президентом

"Республиканец Митч Макконнелл может потерять место лидера большинства в Сенате по результатам довыборов сразу в двух округах Джорджии 5 января.

Если демократы победят в обоих округах, счет по сенаторов станет 50:50, и будущая вице-президент Камала Харрис в своей роли председателя Сената сможет голосовать за демократов при равном распределении голосов ", - сказано в сообщении.

Новый состав Конгресса приступает к обязанностям незадолго до общей сессии 6 января, во время которой будет утверждена победа демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне собирает митинг своих сторонников. Акция против результатов выборов состоится 6 января.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В США начал работу новый состав Конгресса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
января

Записали самую популярную песню Второй мировой

Степан Бакунец жил под чужим именем

Священник публично сжег папский указ

Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире

Самое читаемое
&quot;Писала, что ничего не делают&quot; - военная волонтер умерла от Covid-19
"Писала, что ничего не делают" - военная волонтер умерла от Covid-19 Просмотров: 17676
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого Просмотров: 11736
4 друзей разбились на &quot;Жигулях&quot;: кадры смертельного ДТП
4 друзей разбились на "Жигулях": кадры смертельного ДТП Просмотров: 9693
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко Просмотров: 8478
Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать
Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать
 Просмотров: 8100
Мир
Бразилия одобрила ввоз вакцины Astrazeneca
Бразилия одобрила ввоз вакцины Astrazeneca Просмотров: 27
В Польше сгорел 30-летний украинец
В Польше сгорел 30-летний украинец Просмотров: 486
Грузовой самолет столкнулся со стаей птиц
Грузовой самолет столкнулся со стаей птиц Просмотров: 666
Зеленский прячется за детьми, Путин слетел с катушек: 5 блогов недели
Зеленский прячется за детьми, Путин слетел с катушек: 5 блогов недели
 Просмотров: 1206
В Польше украинка разгромила десять автомобилей в ДТП
В Польше украинка разгромила десять автомобилей в ДТП Просмотров: 666
Больше всего комментируют
3
Коронавирус убил еще одного российского актера
3
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
1
Роналдиньо был самым техничным игроком за всю историю футбола
1
Добкин будет баллотироваться в мэры Харькова
1
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Голосов: 456
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть