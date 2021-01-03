В США начал работу новый состав Конгресса

На следующей неделе новый состав Конгресса на совместной сессии должен утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Фото: Reuters

Конгресс США начал работать в новом составе.

В то же время, контроль над Сенатом еще не определился. Об этом сообщает РИА Новости.

Демократическая партия сохранила контроль над Палатой представителей - сейчас у нее 222 голоса против 211 у республиканцев.

Ожидается, что спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси переизберут на новый двухлетний срок. Она контролирует фракцию демократов с 2003 года, оппозиция ей ограничена.

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"Республиканец Митч Макконнелл может потерять место лидера большинства в Сенате по результатам довыборов сразу в двух округах Джорджии 5 января.

Если демократы победят в обоих округах, счет по сенаторов станет 50:50, и будущая вице-президент Камала Харрис в своей роли председателя Сената сможет голосовать за демократов при равном распределении голосов ", - сказано в сообщении.

Новый состав Конгресса приступает к обязанностям незадолго до общей сессии 6 января, во время которой будет утверждена победа демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне собирает митинг своих сторонников. Акция против результатов выборов состоится 6 января.