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воскресенье, 18 апреля 2021 05:30

В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре

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В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре
Подозреваемому удалось скрыться с места преступления, полиция ведет его поиски. Фото: Pixabay

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в городе Омаха (штат Небраска, США). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте местного полицейского управления.

По информации правоохранительных органов, неизвестный открыл стрельбу на первом этаже одного из торговых центров. В больницу были доставлены двое пострадавших с огнестрельными ранениями, в том числе человек, который впоследствии скончался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стрельба в центре Парижа - один человек погиб, один ранен

Подозреваемому удалось скрыться с места преступления, полиция ведет его поиски.

В старшей школе в городе Ноксвилл, штат Теннесси, США, произошла стрельба. В результате инцидента погиб один человек.

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