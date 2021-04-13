В школе произошла стрельба: есть погибшие и раненые

В американской школе снова стрельба. Фото: ТСН

В старшей школе в городе Ноксвилл, штат Теннесси, США, произошла стрельба.

В результате инцидента погиб один человек, сообщает CNN.

Сначала сообщалось о нескольких пострадавших от огнестрельных ранений.

"Один человек погиб, офицер полиции получил ранения в результате стрельбы, произошедшей в старшей школе в городе Ноксвилл, штат Теннесси", - говорится в сообщении.

Правоохранители заблокировали доступ в школу. Угрозы для общественности нет, учеников отправили домой.

Правоохранители прибыли в школу по вызову о мужчине, который "возможно имел при себе оружие". Когда полицейские приблизились к подозреваемому, раздались выстрелы.

Мужчину задержали на месте происшествия. Продолжается расследование.

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