В США использовали почти 30 млн доз вакцины от коронавируса

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В США с начала вакцинации от коронавируса ввели более 29,5 млн доз вакцины.

Так, 24 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины, а около 5,25 млн человек были полностью вакцинированы. Об этом сообщает CNN.

По официальным данным, было введено 29 577 902 дозы - около 59% из 49 932 850 доз вакцины, которые были получены от производителей.

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Для прививок населения используют вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.

В Португалии зафиксировали самый высокий в мире уровень смертности и новых случаев заражения коронавируса - 12 890. В стране осталось лишь 7 свободных мест в палатах интенсивной терапии, которые предназначены для лечения ковид-больных.