В США будут решительно бороться с российскими кибератаками

В США создали подразделение для борьбы с российскими кибератаками. Фото: Ris

В США создали специальное подразделение для борьбы с российскими угрозами в киберпространстве.

Об этом заявил директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасонэ, передает Bloomberg.

"Россия имеет большие возможности, на которые мы, безусловно, будем отвечать. Я создал русскую группу - Russia Small Group. Это соответствует тому, что разведывательное сообщество делало после 2016 года, 2017 года", - сказал Накасонэ.

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Также он резко описал стратегическое взаимодействие с Россией и Китаем.

"Противники, на которых мы должны сосредоточиться на раннем этапе и в будущем", - отметил директор нацбезопасности.

Президент США Дональд Трамп неожиданно снова назвал попытки России повлиять на избирательный процесс во время кампании-2016 ложью. Хотя ранее неоднократно соглашался с выводами разведки.