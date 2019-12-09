В случае прекращения транзита газа Россия потеряет в 7 раз больше, чем Украина

Потери России могут достичь € 3,4 млрд за первый квартал года, Украина - € 0,5 млрд. Фото: www.obozrevatel.com

Если с 1 января 2020 года транзит российского газа через газотранспортную систему Украины прекратится, потери России могут составить € 3,4 млрд за первый квартал года. Украина потеряет доход от транзита на сумму около полумиллиарда евро.

Такой вывод содержится в исследовании, проведенном немецким Институтом по изучению экономики энергетики при Кельнском университете (EWI).

Таким образом, российская экономика может потерять почти в 7 раз больше, чем украинский, в случае так называемого "нулевого" транзита.

Потери России в исследовании связывают с тем, что страна не сможет в полной мере получить свою экспортную выручку от экспорта газа. Потери Украины - с тем, что она не получит платы за транзит, которая ежегодно приносит до $ 3 млрд.

Экономических потерь, в случае незаключения, испытывает и ЕС. Цены на газ в Европе могут значительно возрасти, из-за чего экономика стран ЕС может понести около € 1,5 млрд. В случае же, если зима будет холодной, то сумма может вырасти до € 2,1 млрд.

"Нафтогаз Украины" предложил российскому "Газпрому" "нулевой вариант". Он будет возможным после оплаты долга украинской компании, которую установил Стокгольмский арбитражный суд.