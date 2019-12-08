"Нафтогаз" готов заключить с "Газпромом" договор на новых условиях

"Простить "Газпрому" 3 миллиарда долларов невозможно", - Витренко. Фото: Facebook

"Нафтогаз Украины" предложил российскому "Газпрому" "нулевой вариант". Он будет возможным после оплаты долга украинской компании, которую установил Стокгольмский арбитражный суд.

"Забыть о невыполнении договоренностей со стороны "Газпрома", простить "Газпрому" 3 миллиарда долларов, и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации есть невозможным вариантом", - сказал директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Чиновник заявил, что долг могут принять даже газом. По его словам, Украина также выразила готовность отозвать свои исковые требования по новому арбитражу в обмен на договор, который покрывает все расходы долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу и компенсацию обязательств, которые "Газпром" не выполнил по текущим контрактам.

Ранее "Газпром" был встроенный в вертикаль власти. Теперь он является самостоятельной государственной компанией. Проводит собственную политику. Об этом в интервью журналу "Країна" говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар.