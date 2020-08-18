В случае победы Байдена США станут "скучной страной" - Трамп

Трамп рассказал, что станет с США когда Байден станет президентом. Фото: Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп считает, что в случае победы на предстоящих президентских выборах демократа Джозефа Байдена Соединенные Штаты станут "скучной социалистической страной".

"Никто не захочет освещать в СМИ Спящего Джо (так Трамп называет Байдена). Мы получим очень скучную социалистическую страну", - глава Белого дома сказал во время выступления в Миннесоте.

Демократы после прихода к власти полностью остановят процесс "беспрецедентного восстановления американской экономики", а новый президент станет марионеткой в ​​руках левых экстремистов.

Во время своего выступления, Трамп также подверг критике экономическую политику бывшего президента страны Барака Обамы, при администрации которого Байден был вице-президентом.

"Это были Обама и Байден. Обайд, как я их называю, если коротко. Мне нравится этот термин, он экономит много времени ", - сказал Трамп.

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Напомним, Дональд Трамп заметно сократил отставание по популярности среди избирателей от наиболее вероятного соперника на выборах от Демократической партии Джо Байдена.