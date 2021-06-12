В Словакии объяснили отказ от "Спутника V"

Словаки не заинтересованы в российской вакцине. Фото: Reuters

Словакия не будет закупать новые партии российской вакцины "Спутника V" из-за низкого интереса граждан.

Министр иностранных дел страны Иван Корчок рассказал, что на складах хранится 200 тыс. доз российской вакцины, передает France 24.

"Сегодня мы видим, что количество тех, кто хотел бы сделать прививку "Спутником", значительно упало", - заявил министр.

Во время опросов заинтересованность в российской вакцине выразили около 5-6 тыс. словаков.

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В Словакии людей перед прививкой информируют, что эту вакцину не зарегистрировали в ЕС.

Вирусологический институт "Торлак" в Белграде (Сербия) начал производить российскую вакцину "Спутник V" от Covid-19. По этому поводу устроили торжества, участие в которых приняли президенты Сербии и России, Александар Вучич и Владимир Путин.