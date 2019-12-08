В Сирии в результате авиаударов РФ погибли десятки людей

Жертвы бомбардировок в Восточной Гуте. Сирия, 21 февраля 2018 г. Фото: Reuters

В результате авиаударов армии Башара Асада и союзных ему войск РФ в провинции Идлиб в Сирии погибли гражданские.

Обстреливали населенные пункты аль-Бара, Балюн и Абадета, сообщило издание DW.

В результате бомбардировок 7 декабря по 5 населенных пунктах в Идлибе погибли не менее 20 гражданских лиц. Также в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, ссылающегося на сеть информаторов на местах, сообщают о 8 детей, которые стали жертвами атак с воздуха.

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Провинция Идлиб находится под контролем оппозиционных Башара Асада сил, где преобладают исламисты из группировки "Хаят Тахрир аш-Шам".

Фотограф из Стамбула Озге Себзечи отправилась в Кайсери в Анатолии - регион центральной Турции, где сегодня проживает около 60 тыс. беженцев, снимать проект о проблеме ранних браков, которые заключают сирийские беженцы в Турции. Она познакомилась с девочками-невестами и попыталась понять их страхи, желания и планы.