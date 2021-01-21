В "Симпсонах" показали день инаугурации президента США

Американский мультсериал "Симпсоны" часто предсказывал события в мире. На этот раз в мультике проиллюстрировали, что произойдет 20 января 2021, в день инаугурациипрезидента Соединенных Штатов.

В ноябре 2020-го вышла серия с названием "Домик ужасов на дереве XXXI", сообщило издание 24tv.

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Автор: 24tv.ua Серия "Симпсонов" показала события 20 января 2021 года.

Картина начинается со дня президентских выборов. Мардж просит Гомера сходить на участок и проголосовать. Но он забыл и заснул во дворе.

Следующим кадром показали постапокалиптический город. На фоне сидит Гомер на крыше дома в доспехах и пьет пиво.

Художник из Республики Коми Прокопий Уляшов нарисовал персонажей американского мультсериала "Симпсоны" в стиле советских мультиков.