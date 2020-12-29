В Сибири ударили рекордные морозы

Морозы в Сибири достигли до минус 49 градусов. Фото: intermarium.news

В российской Сибири зафиксировали рекордные за последние 100 лет морозы. Столбики термометров опустились до минус 42, местами до минус 49°.

В некоторых регионах детям разрешили не ходить в школу, сообщает издание "Подъём".

В Новосибирске полицейские и врачи обустраивают пункты помощи и обогрева для водителей, которые оказались на трассах. В Новосибирской и Томской областях отменили более ста автобусных рейсов. В Новосибирской области за выходные с обморожением в медучреждения обратились 33 человека, в Кемеровской - 40 человек.

По Иркутской области в период с 27 по 31 декабря ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха -38-43°, местами до -46°, в северных районах до -50-53°.

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Жителей Киевской и Черкасской областей предупреждают о 1-й уровне опасности и сильном тумане. Он будет наблюдаться утром 29 декабря. Новогодняя ночь в Украине в этом году будет теплой - до + 9 градусов.