В штабе ВОЗ произошла вспышка коронавируса

В штабе зафиксировали 65 случаев коронавируса. Фото: Reuters

Среди сотрудников штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Швейцарии зафиксировала 65 случаев коронавируса.

Представитель ВОЗ Фара Дахлалла подтвердила количество случаев. Сказала, что агентство здравоохранения ООН еще не определило, произошло ли распространение в ее офисах, передает Associated Press.

Председатель деловых операций в ВОЗ Роул Томас в пятницу направил электронное письмо сотрудникам. Указал, что 5 человек сдали положительный тест на Covid-19.

Источник указал, что в группу входит член руководящей группы генерального директора ВОЗ, который также является специалистом по инфекционному контролю.

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Персоналу рекомендуется работать дома, когда это возможно.

В Турции запретили курение в людных общественных местах, чтобы замедлить увеличение числа пациентов с Covid-19. Об этом сообщает Reuters.