В сети высмеяли торжественное открытие российской свалки

Российские чиновники торжественно открыли свалку в Тверской области.

Это открытие уже успели высмеять в сети, сообщает Максим Мирович в Twitter.

"В Тверской области России чиновники торжественно открыли свалку - с перерезанием ленты и воздушными шариками, но без каравая. Свалка на фото слева, а на фото справа - жилые дома, смотрите не перепутайте" - написал пользователь и опубликовал снимки.

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Автор: Максим Мирович Российские чиновники открыли свалку

Автор: Максим Мирович Российские чиновники открыли свалку

Автор: Максим Мирович Российские чиновники открыли свалку

Автор: Максим Мирович Российские чиновники открыли свалку

В городе Красногоровка, который расположен неподалеку от передовой на Донбассе, состоялось торжественное открытие банкомата. Во время "праздника" перерезали красную ленту, а священник провел обряд освящения.