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пятница, 28 июня 2019 18:23

В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад

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В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
На видео Галя вмоляе любимого сыграть свадьбу. Фото: cosmo.com.ua

В сети появился видеоролик с фрагментом последней серии сериала "Игра престолов" с новой озвучкой.

В нем Деенерис Таргариен, в видео Галя, уговаривает своего жениха Джона Сноу, сыграть свадьбу. Видеоролик стал вирусным на Facebook.

Автор ролика Виктор Самохвалов, сделал его для рекламы своей студии, которая занимается свадебными видео. Говорит, что реплики актуальны для многих молодых украинских пар.

В комментарии к записи клипмейкер пообещал, что озвучит все восемь сезонов сериала, если видео наберет много распространений.

Сейчас видеоролик распространили более 4 тыс. раз.

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Американский телеканал HBO начал съемки приквела "Игры престолов".

Процесс работы над проектом "Долгая ночь" проходит в Северной Ирландии. Приквел покажет события, которые произошли за тысячи лет до "Игры престолов". "Долгая ночь" также объяснит происхождение белых ходоков.

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Дата
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