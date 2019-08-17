В сети показали реальную величину стран на мировой карте

Нил Кей исследует аналитические данные об изменениях климата на разных континентах. Его работа тесно связана с географией.

Он говорит, что многие люди заблуждаются относительно реального размера государств и континентов, сообщает BoredPanda.

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Все потому, что сферу трудно положить на плоский лист бумаги. Откуда и рождаются ложные представления людей о карте мира.

Ученый для наглядности создал конкретную карту, где более темный объект положил на фоне светлого. Темно-синий - реальный размер, голубой - размер на большинстве карт.

Фото: Neil Kaye

В Северной Америке и Евразии пламенем охвачены чрезвычайно большие территории. С помощью спутниковых снимков ученые насчитали сотни пожаров в северных областях Канады, России и Соединенных Штатов Америки.