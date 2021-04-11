В сеть слили данные более 1 млн пользователей Clubhouse

Данные 1,3 миллиона профилей Clubhouse попали в сеть из-за действий хакеров. Фото: pexels.com

Личные данные 1,3 миллиона пользователей социальной сети Clubhouse выложили в сеть хакеры. В частности, имена и фамилии, ссылки на фотографии, аккаунты в других соцсетях.

Также слили информацию о регистрации, подписках и приглашении в Clubhouse, сообщает ресурс по кибербезопасности CyberNews.

Утечка содержит только информацию профиля Clubhouse. Специалисты портала не нашли слива данных кредитных карточек или юридических документов.

Однако подчеркивают: имени профиля, связанного с другими идентифицированными профилями пользователей в соцсетях, может быть достаточно, чтобы киберпреступник нанес реальный ущерб. В частности, может использовать эти данные для более легкого доступа к банковским счетам.

Утечка информации Clubhouse произошшла через несколько дней после того, как данные более миллиарда профилей Facebook и LinkedIn слили в сеть.

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CyberNews советуют несколько шагов, чтобы защитить свой аккаунт:

- воспользоваться их программой проверки утечки персональных данных, чтобы выяснить, не просачивалась ли ваша электронная почта;

- остерегаться подозрительных сообщений Clubhouse и запросов на связь от посторонних людей;

- изменить пароль учетной записи;

- использовать менеджер паролей для создания надежных паролей;

- включить двухфакторную аутентификацию для всех аккаунтов в интернете.

Данные Clubhouse в сети не впервые. В феврале произошла утечка аудиоразговоров из "комнат" соцсети. Одному пользователю удалось получить доступ сразу к нескольким комнатам и транслировать стрим на сторонний сайт. Первой об инциденте заявила Стэнфордская интернет-обсерватория. Там говорят, что утечка данных не был хакерской. Зато считают, что пользователь сумел нарушить условия пользования Clubhouse.