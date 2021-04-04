Номер мобильного телефона Марка Цукерберга слили в сеть

Данные основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга слили на хакерском сайте.

Хакеры слили имена, локации, даты рождения, номера и другие сведения о 533 миллионов человек из 106 стран, а также основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга. Об этом пишет New York Post.

В сеть попали не только полные имена и фамилии клиентов, идентификационные данные их страниц в Facebook, места жительства, даты рождения, ряд биографических данных, а в ряде случаев - также и адреса электронной почты.

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Официально в Facebook Inc. пока не подтвердил утечку, однако представитель корпорации отметил в разговоре с изданием, что информация оказалась доступна третьим лицам через уязвимость, которую компания устранила в 2019 году.

Как писали ранее, генеральный директор Facebook Марк Цукерберг уверен, что виртуальная и дополненная реальности позволят людям за 10 лет телепортироваться в разные локации.