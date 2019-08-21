В Сенате рассказали, на что готовы США для остановки агрессии России

"К сожалению, российская агрессия имеет военный характер", — сенатор. ФОТО: pixabay

На российскую агрессию военного характера надо отвечать военной мощью. Один из способов - размещение военных на передовых европейских позициях.

Так на вопрос о шагах США в остановке агрессии России ответил Рон Джонсон, сенатор, сопредседатель Украинской группы поддержки в Конгрессе.

"К сожалению, российская агрессия имеет военный характер. Думаю, мы должны отвечать военной мощью на военные угрозы", - сказал Джонсон в интервью "Голосу Америки".

"Опять же, это не кинетическая война. Однако, считаю, что это показывает силу и решимость и одним из путей здесь является размещение военных на более передовых позициях в Европе, патрулирование воздуха над странами Балтии просто, чтобы Владимир Путин понял, что мы не дадим ему идти дальше".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона

Публикуем поименный список погибших в июле защитников Украины. Известно о смерти в боях 14 бойцов. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших в бою было 19 лет, самому старшему - 48.