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вторник, 26 января 2021 08:44

В Сенат передали резолюцию об импичменте Трампа
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Палата представителей передала Сенату резолюцию об импичменте 45-го президента США Дональда Трампа. Его будут судить за подстрекательство к мятежу 6 января.

9 конгрессменов-демократов, которые будут выступать обвинителями, пронесли письменное обвинение через ротонду Капитолия в зал Сената, следуя тем же маршрутом, по которому шла толпа сторонников Трампа. 9 февраля Сенат начнет слушания, пишет CNN.

Фото: Reuters

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100 сенаторов выступят присяжными в производстве, которое может привести к лишению Трампа права когда-либо вновь занимать пост президента. Председательствовать на процессе будет сенатор-демократ Патрик Лихи. Хотя в Конституции США говорится, что этим должен заниматься председатель Верховного Суда, именно сенатор берет на себя функцию судьи, когда импичмент проводится не против действующего президента.

Чтобы осудить Трампа нужно, чтобы против него выступили по меньшей мере 17 сенаторов-республиканцев.

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Трамп закончил работу президентом США 20 января после инаугурации 46-го президента Джозефа Байдена. Он стал единственным президентом в истории страны, которому Палата представителей объявляла импичмент дважды. Впервые это произошло после скандального разговора, в которой Трамп заставлял президента Владимира Зеленского расследовать дело против сына Байдена. Тогда председательствовал Джон Робертс. Сенат, контролируемый республиканцами, оправдал Трампа в феврале 2020 года по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу.

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