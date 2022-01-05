В самом большом городе Казахстана объявили антитеррористическую операцию

Комендатура Алматы сообщила о начале операции. Фото: Reuters

В Алматы в Казахстане объявили о начале антитеррористической операции.

Сообщается о захвате местного аэропорта протестующими.

Он приостановил работу, сообщают местные СМИ.

"В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка. В то же время мы сможем прекратить акты терроризма и бандитизма, угрожающие нашим благополучием и будущим. Комендатура призывает жителей сохранять спокойствие и содействовать правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности", - пишет комендатура Алматы.

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Вице-мэр города Ержан Бабакумаров говорит, что силовики уже уволили аэропорт Алматы.

В Казахстане продолжаются акции протеста из-за роста цен на сжиженный автогаз. Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы. На фоне массовых протестов правительство Казахстана ушло в отставку. В стране отключили интернет.