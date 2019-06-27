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четверг, 27 июня 2019 23:42

В самолете, который сопровождал президента, нашли кокаин

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В самолете, который сопровождал президента, нашли кокаин
Наркотики нашли, когда военный самолет, сопровождавший президента Болсонару, совершил транзитную посадку в Севилье. Фото: ВВС

На одном из военных самолетов, которые сопровождали президента Бразилии Жаира Болсонару на саммит G20 в Осаке, нашли 39 килограммов кокаина.

Наркотики обнаружили во время транзитной посадки в Севилье (Испания), в багаже ​​одного из членов экипажа, пишет ВВС.

Всего изъяли 37 упаковок с кокаином. Мужчину задержали.

Им оказался 38-летний сержант Мануэль Сильва Родригес. Его самолет должен был сопровождать президента Болсонару на обратном пути с саммита "Большой двадцатки".

Вице-президент Бразилии Амилтон Моуран заявил, что задержанный был профессиональным наркокурьером.

"Судя по тому, сколько при нем было наркотиков, он не просто приобрел их на улице и увез с собой. Он был, скажем так, профессиональным наркокурьером", - сказал вице-президент.

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Президент Жаир Болсонару требует для задержанного сержанта сурового наказания. Он назвал сложившуюся ситуацию, неприемлемой и потребовал, чтобы министерство обороны во всем сотрудничало со следствием.

Родригеса арестовали по решению испанского суда без права освобождения под залог. Выяснилось, что ранее он сопровождал трех бразильских президентов в 29 международных поездках.

Полиция выясняет, была ли Испания конечной точкой маршрута наркотиков.

В апреле украинские полицейские задержали 5 граждан Турции и азербайджанца за причастность к контрабанде наркотиков в страны Европейского Союза. Изъяли 300 кг героина.

Их ориентировочная стоимость - $25 млн.

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