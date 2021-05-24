В Ryanair прокомментировали принудительную посадку самолета для похищения журналиста

Журналист Роман Протасевич - соучредитель телеграмм-канала NEXTA / Getty Images

Решение белорусских властей заставить самолет Ryanair приземлиться в Минске в воскресенье и задержать журналиста-диссидента Романа Протасевича было "похищением, которое спонсировала государство". Об этом заявил гендиректор Ryanair Майкл О'Лири.

"Это был случай государственного похищения, пиратства, которое спонсировало государство", - сказал О'Лири ирландском радио Newstalk. Об этом пишет Reuters.

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"Похоже, власти намеревались снять журналиста и его попутчика. Считаем, что в аэропорту также высадились некоторые агенты КГБ", - сказал О'Лири.

Между тем, США, Чехия, Латвия, Германия, Литва, Ирландия, Польша и Великобритания осудили перехват самолета рейса Афины - Вильнюс компании Ryanair и арест журналиста Протасевича в Беларуси.

"Использование истребителей для перехвата гражданского рейса Ryanair является актом пиратства на маршруте между двумя странами НАТО и ЕС. Этот безрассудный поступок подверг серьезной опасности пассажиров и экипаж", - говорится в совместном заявлении глав комитетов по международным отношениям в законодательных органах восьми стран.

Чиновники призвали Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) немедленно расследовать инцидент, а до "запретить все полеты над Беларусью, в частности полеты в страну и из нее".