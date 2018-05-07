В Румынии слетел в кювет автобус с украинцами

Сегодня, 7 мая, в Румынии попал в аварию автобус с украинскими туристами. Он столкнулся со встречной машиной и слетел в кювет.

В результате ДТП 9 человек получили травмы различной степени тяжести. Некоторых госпитализировали в больницу, сообщает "Обозреватель".

"Семь пострадавших остались на территории Румынии, - рассказывает очевидец Александр Хлбович. - Тетка за рулем выехала навстречу и протаранила нас. Она и ее спутница живы. Румынские службы сработали очень оперативно. Первые пожарные и четыре "скорые" были на месте трагедии менее чем через пять минут".

По его словам, спасатели вырезали всех, кто не мог выбраться сам.

"Затем сработали полицейские. Через пять минут после аварии они полностью перекрыли трассу. Меньше, чем за часа часа приехал эвакуатор и коммунальная техника. Они убрали остатки авто и помыли асфальт. Румынская сторона предоставила нам два рейсовых автобуса. На них мы доехали до границы Украины. Там уже ждал украинский автобус, на котором прямо сейчас направляемся в Одессу".

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Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/posts

По данным телеканала Romania TV, авария случилась возле города Брэила на юго-востоке страны. Кроме пострадавших пассажиров автобуса, ранения получили двое пассажиров легкового авто. Двух водителей, а также пассажирку легковушки, задержали для дачи показаний. Всего в автобусе находился 51 человек.

По дороге в польский город Жешув в Хорватии загорелся автобус. В нем находились паломники из Польши.