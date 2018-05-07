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понедельник, 07 мая 2018 00:37

Автобус с паломниками загорелся дорогой в Польшу

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Автобус с паломниками загорелся дорогой в Польшу
Автобус, перевозивший паломников, выгорел дотла. Фото: RMF24.

По дороге в польский город Жешув в Хорватии загорелся автобус. В нем котором находились паломники из Польши.

"Автобус загорелся на ходу, водитель сразу остановил его и выпустил пассажиров. Никто не пострадал. Автобус выгорел дотла - его потушить было поздно", - сообщает RMF24.

В автобусе находилось 46 человек.

По словам свидетелей, огонь начался в первом багажном отсеке сразу за водителем.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

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23 мая в Индии автобус с паломниками упал в реку. В результате погиб по меньшей мере 21 человек и семь травмированы.

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