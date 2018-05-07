Автобус с паломниками загорелся дорогой в Польшу

По дороге в польский город Жешув в Хорватии загорелся автобус. В нем котором находились паломники из Польши.
"Автобус загорелся на ходу, водитель сразу остановил его и выпустил пассажиров. Никто не пострадал. Автобус выгорел дотла - его потушить было поздно", - сообщает RMF24.
В автобусе находилось 46 человек.
По словам свидетелей, огонь начался в первом багажном отсеке сразу за водителем.
Полиция расследует обстоятельства инцидента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автобус с паломниками упал в реку, 21 человек погиб
23 мая в Индии автобус с паломниками упал в реку. В результате погиб по меньшей мере 21 человек и семь травмированы.
×
Комментарии