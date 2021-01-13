В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов

Православная церковь России заказала выступление животных в государственном цирке российской Удмуртии, на которых была надета нацистская форма. Инцидент произошел 8 января.

На кадрах, которые были опубликованы в соцсетях, видно, что обезьяны были одеты в нацистскую форму. А на козлах надеты попоны со свастикой.

Автор: udmcircus.ru Русская православная церковь заказала выступление животных в нацистской форме в государственном цирке российской Удмуртии

В цирке объяснили, что представление организовала местная епархия, а ее сценарий предусматривал "исторический экскурс, освещающий роль церкви в истории России и СССР". Также в учреждении добавили, что символика использовалась в эпизоде, который демонстрировал события 1942 года, которые стали "переломными во время войны".

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Выступление символизировало победу над фашизмом, подчеркнули в Ижевской епархии. А спектакль не нарушал закон, запрещающий публичную демонстрацию нацистской символики, потому что он не распространяется на случаи, когда "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма".

Прокуратура Ижевска начала проверку, говорится в сообщении на сайте ведомства республики.

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