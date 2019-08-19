В России загорелся химзавод

Возгорание случилось на предприятии по переработке взрывчатых веществ. ФОТО: tass.ru

В Свердловской области РФ горит склад химзавода, где проводилась утилизация отходов. Огнем охвачен участок площадью около 200 кв. м.

Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Сообщает об этом издание ТАСС.

"В городе Реж на территории завода "Гефест-М" загорелась кровля цеха, где происходила переработка пороха. На данный момент идет ликвидация пожара. Жертв нет", — рассказал анонимный источник в экстренных службах региона.

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По данным источника, сам завод на сегодняшний день не функционирует. На территории его действует общество с ограниченной ответственностью "Гефест-М". Оно занимается ликвидацией веществ, которые химзавод использовал.

На сайте самого предприятия указано, что оно специализируется на утилизации боеприпасов и производстве взрывчатых веществ промышленного назначения.

8 августа в Архангельской области РФ произошел взрыв малогабаритного ядерного реактора. Как следствие, уровень радиации вырос в 16 раз. Местных жителей эвакуируют.