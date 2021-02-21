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воскресенье, 21 февраля 2021 12:25

В России зафиксировали вспышку птичьего гриппа

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В России зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Фото: nizhyn.in.ua

На юге России у 7 работников птицефабрики обнаружили новый штамм птичьего гриппа H5N8.

Информацию о первом в мире случае заражения человека этим гриппом, Россия направила во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Ученые центра" Вектор "выделили генетический материал данного вида птичьего гриппа у семи сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, где в декабря 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка", - говорит Попова.

Пока неизвестно в каком регионе произошла вспышка и передается ли этот штамм от человека к человеку.

В Нидерландах, в городе Синт-Уденроде обнаружили вспышку птичьего гриппа. Речь может идти о опасной разновидности заболевания.

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