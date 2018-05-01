В России задержали активистов с украинскими флагами

Фото: "Бумага"

1 мая в российском Санкт-Петербурге полиция задержала 15 участников демонстраций.

Они устроили акцию с флагами Украины и крымских татар, сообщает "Бумага".

В первомайском шествии приняли участие защитники города, ЛГБТ-активисты и петербуржцы, которые выступают против блокирования Telegram.

10 из задержанных шли в антивоенной колонне с флагами различных государств. Среди задержанных Владимир Шипицын, Татьяна Сичкарева, Татьяна Бобурина, Наталья Вознесенская (флаги Украины), Вадим Чаруша (флаг Великобритании), Асан Мумджи (флаг США), Ирина Сайконен (флаг Финляндии), Всеволод Нелаев (флаг Израиля), Максим Разметов (флаги Грузии и Евросоюза), Мария Кожеватова (флаг "Яблока" и Украина).

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Трех ЛГБТ-активистов задержали в колонне профсоюзов. Еще одну активистку Варвару Михайлову задержали в колонне "Партии мертвых" с портретами президента РФ Владимира Путина.

В столице России прошел митинг за свободный интернет и в поддержку мессенджера Telegram. Как ни странно, российские власти разрешили проведение этой акции.