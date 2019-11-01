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суббота, 02 ноября 2019 09:18

В России взорвался танкер: есть жертвы
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На момент взрыва груза на танкере не было
Фото: соцсети
На момент взрыва груза на танкере не было
На момент взрыва груза на танкере не было
На момент взрыва груза на танкере не было

В заливе Находка Приморского края РФ утром 2 ноября произошел взрыв на танкере "Залив Америка".

В результате погибли трое членов экипажа, пишут российские СМИ.

Всего на судне находились девять человек. Танкер стоял в порту.

По предварительной информации, там взорвалась газовоздушная смесь. Следствие открыло дело о нарушении правил безопасности эксплуатации судна. Правоохранители допрашивают свидетелей и очевидцев аварии.

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В прошлом месяце прогремел взрыв в российском Новосибирске, в центре вирусологии "Вектор". Там собрана одна из самых полных в мире коллекций опасных вирусов, сообщает Роспотребнадзор.

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Дата
02
ноября

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