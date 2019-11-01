В России взорвался танкер: есть жертвы

В заливе Находка Приморского края РФ утром 2 ноября произошел взрыв на танкере "Залив Америка".
В результате погибли трое членов экипажа, пишут российские СМИ.
Всего на судне находились девять человек. Танкер стоял в порту.
По предварительной информации, там взорвалась газовоздушная смесь. Следствие открыло дело о нарушении правил безопасности эксплуатации судна. Правоохранители допрашивают свидетелей и очевидцев аварии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России взорвался ядерный реактор
В прошлом месяце прогремел взрыв в российском Новосибирске, в центре вирусологии "Вектор". Там собрана одна из самых полных в мире коллекций опасных вирусов, сообщает Роспотребнадзор.
×
Комментарии