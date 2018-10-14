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воскресенье, 14 октября 2018 20:50

В России выпустили на свободу главного оппозиционера Навального

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В России выпустили на свободу главного оппозиционера Навального
В России отпустили Алексея Навального. Фото: Twitter

В России после 50-дневного заключения вышел на свободу главный оппозиционер Алексей Навальный.

Фото освобожденного Навального опубликованы на странице его команды в Twitter.

"Мне кажется, что за те 50 дней, которые я здесь сижу, мы увидели еще много доказательств того, что этот режим окончательно деградировал - от провалов во внешней разведке к провалам в космической отрасли. И если кто-то думает, что этими арестами - вещью, конечно, неприятной - нас можно запугать или остановить, то это, конечно, не так ", - передает слова оппозиционера Тhe-village.

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Навального задержали 25 августа в Москве. Он ехал за город. Его силой доставили в участок. Политик сообщал о подозрении, что ему сломали палец. Медосмотр этого не подтвердил. Навальный рассказывал своим сторонникам, что сидит в одной камере с бездомным, у которого отобрали обувь.

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