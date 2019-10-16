В России вместо политического шоу показал порно

В России провайдеры случайно подключили порноканал. Фото: Главком

В Новомичуринске Рязанской области РФ телезрителям вместо политического ток-шоу телеканала НТВ пришлось смотреть порнофильм.

Работники провайдера кабельного телевидения "Теле-маг" при проведении работ по отключению аналогового сигнала перепутали кабели. И подключили эротический канал. "Это случайно произошло", - пояснил руководитель компании Алексей Амелькин.

Об эротике вместо политических дебатов провайдеру сообщили зрители, которые стали звонить.

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Трансляция "фильма для взрослых" продолжалась около часа, пока сбой не устранили. "У меня бабушка ошалела от увиденного. Позвонила, вызвала меня с работы. Да, она не ошиблась, жестче фильмов я не видел", - рассказал один из жителей Новомичуринска.

Как сообщалось, один из крупнейших в мире порносайтов - PornHub - вступил с борьбой против загрязнения океанов. За каждый просмотр видео с "клубничкой" в компании обещают жертвовать деньги на чистку океанов и пляжей.