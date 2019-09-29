Марк Захаров умер в возрасте 85 лет. Фото: АИФ

В Москве 27 сентября умер российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров.

Захаров ушел из жизни в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Об этом со ссылкой на директора театра Марка Варшавера сообщает ТАСС.

Варшавер отметил, что режиссер умер вследствии второго подряд воспаление легких.

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Самые известные работы режиссера Захарова в кино: "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков умер в городе Красногорск Московской области. Ему было 73 года. В последние годы Мешков проживал в Москве. Он поддерживал аннексию полуострова Россией.



