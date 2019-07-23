В России убили активистку, которая выступала в защиту украинских политзаключенных

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В России убили активистку Елену Григорьеву. Женщина выступала в защиту украинских политзаключенных.

На нее напали в подъезде дома, где она проживала. Об этом сообщил российский общественный деятель Марк Фейгин.

Активистка получила 8 ударов ножом.

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Питерскую активистку Елену Григорьеву, участвовавшую в протестных акциях в защиту украинских политзаключённых, вчера убили. 8 ударов ножом в подъезде дома, где она жила. pic.twitter.com/mcPhPy5vCv — Mark Feygin (@FeyginMark) 23 июля 2019 г.

22 июня 2017 он играл на синтезаторе в сквере у Золотых ворот. Это не понравилось жителю соседнего дома Анатолию Чивикову. Требовал, чтобы музыкант ушел. За парня вступился его отец 57-летний Сергей Олейник. В ответ получил два удара ножом в живот и грудь. От полученных травм скончался.