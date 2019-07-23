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вторник, 23 июля 2019 12:06

В России убили активистку, которая выступала в защиту украинских политзаключенных
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Елена Григорьева выступала в защиту украинских политзаключенных и крымских татар
Фото: i.obozrevatel.com
Елена Григорьева выступала в защиту украинских политзаключенных и крымских татар
Елена Григорьева выступала в защиту украинских политзаключенных и крымских татар
Елена Григорьева выступала в защиту украинских политзаключенных и крымских татар
Елена Григорьева выступала в защиту украинских политзаключенных и крымских татар

В России убили активистку Елену Григорьеву. Женщина выступала в защиту украинских политзаключенных.

На нее напали в подъезде дома, где она проживала. Об этом сообщил российский общественный деятель Марк Фейгин.

Активистка получила 8 ударов ножом.

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22 июня 2017 он играл на синтезаторе в сквере у Золотых ворот. Это не понравилось жителю соседнего дома Анатолию Чивикову. Требовал, чтобы музыкант ушел. За парня вступился его отец 57-летний Сергей Олейник. В ответ получил два удара ножом в живот и грудь. От полученных травм скончался.

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