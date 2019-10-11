В России суд заочно арестовал олигарха Фукса

Суд избрал меру пресечения для олигарха Павла Фукса. Фото: Epravda

В Москве суд заочно арестовал олигарха Павла Фукса, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.

"Суд считает ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. Суд постановил избрать в отношении Фукса меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, который будет высчитываться с момента его выдачи в Россию или задержания на территории РФ", - говорится в решении суда, передает "Интерфакс".

Как отмечается, олигарха обвиняют в особо крупном мошенничестве, он находится в международном розыске.

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В августе 2018-го украинско-российский олигарх, основатель девелоперской компании MosCityGroup Павел Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера. Фукса также подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из страны.