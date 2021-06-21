В России столкнулись и загорелись автобусы, которые везли детей с отдыха

Фото: Подъём/Telegram

В Новомихайловском, что в российском Краснодарском крае 21 июня столкнулись два автобуса с детьми. После этого один из них загорелся.

В автобусах ехали 62 детей, Пострадали 15 несовершеннолетних и водитель. Об этом сообщает телеграмм канал "Подъём".

"В ДТП попали автобусы, которые везли детей с отдыха, они двигались колонной по трассе "Джубга-Сочи", - говорится в сообщении.

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По данным полиции, два автобуса везли детей из летнего лагеря и двигались в колонне, во время поездки в одной из машин отказали тормоза, в результате чего произошло столкновение с последующим возгоранием транспорта.

Водитель и 15 детей доставлены в больницу для осмотра. Остальные пассажиры продолжили движение в колонне на других автобусах, предоставленных детским центром.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МВД, устанавливаются все обстоятельства аварии. Пожар в автобусе потушен.

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