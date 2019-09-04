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среда, 04 сентября 2019 07:45

В России столкнулись два пассажирских самолета

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В России столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетной полосе столкнулись два пассажирских лайнера. Фото - socportal.info

В Шереметьево на взлетной полосе столкнулись лайнеры авиакомпаний "Аэрофлот" и Royal Flight. ЧП произошло во время буксировки.

Один лайнер был пуст. А другой - с 229 пассажирами на борту, и должен был совершить рейс в Пекин. Самолеты не разминулись на взлетной полосе и столкнулись крыльями, получив небольшие повреждения. Пассажиров "Аэрофлота" эвакуировали и подготовили резервный рейс. Никто не пострадал, сообщает "РИА Новости".

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Источник издания рассказал, что "при буксировке самолета Royal Flight водитель буксирующей машины" Шереметьево хендлинг "не учел дистанцию ​​между самолетами.

В парижском аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль столкнулись два пассажирских самолета. Самолет Airbus A330-200 авиакомпании Air France, который собирался вылететь на французский остров Сен-Мартен в Карибском море, столкнулся с лайнером американской компании Delta Air Lines.

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