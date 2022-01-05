В России столкнулись более 40 автомобилей. Движение к Москве перекрыли

5 января в Тульской области России на трассе М-4 "Дон" в аварию попало более 40 автомобилей.
Пострадали 11 человек, среди них двое детей, сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
В пресс-службе государственной компании Автодор уточнили, что сначала в аварию попали две легковые машины, направлявшиеся в сторону российской столицы.
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Водитель грузовика, который следовал за ними, экстренно затормозил, но избежать столкновения не смог. Дальше началась серия ДТП с участием 40 автомобилей.
Движение автотранспорта в сторону Москвы перекрыли и организовали объезд места происшествия. Туда прибыли спасатели, медики и передвижной пункт обогрева.
В России на трассе Пермь - Екатеринбург грузовик MAN ехал с поднятым кузовом и врезался в пешеходный мост. В результате столкновения мост упал на "Газель", которая двигалась по встречной полосе.
Водитель MAN и "Газели" погибли на месте. Участок федеральной трассы перекрывали в обоих направлениях.
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