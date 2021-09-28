В России пешеходный мост обрушился на автомобили: есть погибшие

На 50 км автодороги Пермь - Екатеринбург водитель грузовика не опустил кузов и задел конструкцию надземного дорожного перехода. Фото: МСЧ России

В России на трассе Пермь - Екатеринбург грузовик MAN ехал с неопущенным кузовом и врезался в пешеходный мост. В результате столкновения мост рухнул на "Газель", которая двигалась по встречной полосе.

Авария произошла в ночь на 28 сентября в районе поселка Кукуштан, сообщила пресс-служба МЧС Пермского края.

Водитель MAN и "Газели" погибли на месте.

Участок федеральной трассы перекрывали в обоих направлениях. Машины ехали в объезд через поселки Платошино и Кукуштан. На месте ДТП работала полиция для установления обстоятельств трагедии.

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21 ноября 2018-го шесть человек пострадали при обрушении автомобильного моста через реку Савала в Воронежской области РФ. На мосту как раз шел капремонт и он не выдержал веса двух грузовиков с зерном.