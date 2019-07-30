В России резко упало количество сторонников Путина

43% россиян считает, что люди доверяют Путину, потому что не видят, на кого еще могли бы положиться. Фото: из открытых источников

Почти 40% россиян не хотят видеть действующего президента РФ Владимира Путина на посту президента после следующих выборов в 2024 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", сообщает российское издание "Ведомости".

38% россиян не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался президентом после окончания нынешнего строка. За последний год доля таких ответов выросла на 11 процентных пунктов, но 38% - не рекорд: в октябре 2012 года и октябряе2013 года было 40 и 45%.

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Оставить Путина в Кремле и после 2024 хотят 54% опрошенных; максимальным этот показатель был в августе 2017 - 67%. Рекордно низкой в настоящий момент является и доля тех, кто не смог ответить - 8%.

43% россиян считает, что люди доверяют Путину, потому что не видят, на кого еще могли бы положиться.

На четвертый срок Путина выбрали в марте 2018 года. Согласно действующей конституции РФ, он не имеет права выдвигаться на следующих президентских выборах в 2024 году.

Путин занимает пост президента России уже 15 лет. Впервые был избран президентом РФ в 2000 году. В 2008-2012 гг. Он сделал "перерыв" и возглавлял российское правительство.