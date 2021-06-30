В России прогнозируют 1 млн жертв от Covid-19

В России набирает обороты третья волна коронавируса и стремительно растет смертность. Фото: РИА Новости

29 июня в России зарегистрировали рекордное количество умерших от Covid-19 за все время пандемии: за сутки умерли 652 человека. За этот период в стране зафиксировали 20 616 случаев заражения.

Об этом сообщает "Новая газета".

По оценкам издания, третья волна коронавируса грозит России более масштабными потерями, чем первые две, а общее число жертв пандемии может вырасти до миллиона человек.

В Москве и Санкт-Петербурге за июнь зафиксировали уже семь суточных рекордов смертности от коронавируса. Последнее максимальное значение для Москвы - 124 умерших, для Санкт-Петербурга - 119 смертей.

Ежедневная смертность от коронавируса уже выше, чем во вторую волну, согласно официальным данным. Тогда в России в течение трех месяцев в среднем фиксировали 315 смертей в день, а сейчас, начиная с резкого подъема в июне, - 470. То есть на 50% больше.

В Москве этот показатель вырос почти на треть: с 57 до 75 смертей в день. В Санкт-Петербурге прирост смертности от Covid-19 приближается к 60-80%: по данным анализа, до пандемии в июне ежедневно от всех причин умирало 150-175 человек, а 29 июня только от коронавируса зафиксировали 119 смертей. Общее количество умерших не сообщают.

"Оценить, сколько человек стали жертвами новой волны коронавируса, можно будет только осенью - тогда Росстат опубликует данные о количестве умерших от всех причин за лето. Если предположить, что во время третьей волны избыточная смертность возрастет так же, как и оперативная, то Россия может потерять еще 320 тысяч человек. Таким образом, за весь период пандемии смертность возрастет примерно на 735 тысяч человек", - пишет издание.

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И приводит данные, свидетельствующие о стремительном росте летальности. Так, если во время второй волны летальность фиксировали на уровне 2,6%, то уже сейчас она превысила 6%. По мнению некоторых экспертов, это может говорить не только о высоком уровне смертности, но и о том, что реальное количество больных Covid-19 в разы выше официальной статистики. В то же время, глава центра им. Гамалеи предупредил, что летальность от коронавируса в России может вырасти в пять раз - до 10%.

По итогам 2020 года Россия уже стала лидером по избыточной смертности, обогнав США, Испанию, Великобританию и другие страны. Скорее всего, жертв станет еще больше: по подсчетам российских демографов, с учетом третьей волны потери за время эпидемии могут достичь 1 млн человек.

Штамм коронавируса Delta может стать причиной новой волны пандемии в странах от Индонезии до России. В богатых странах эпидемия пошла на спад благодаря вакцинации. Но Германия закрыла границы для граждан Португалии. Там более 70% новых случаев заражения приходится на Delta. В испанском регионе Каталония зарегистрировали 20% случаев заражения новым штаммом. Delta может начать доминировать в регионе в течение двух-четырех недель. Delta передается на протяжении 10 cекунд. Если находиться в течение этого времени рядом с зараженным, то высока вероятность заболеть Covid-19 с риском тяжелого протекания.