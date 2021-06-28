"Дельта" распространяется через невакцинированную молодежь

Штамм коронавируса "Дельта" может стать причиной новой волны пандемии. Фото: Укринформ

В Бельгии штамм коронавируса "Дельта" распространяется преимущественно среди молодежи, ведущей активный образ жизни. А также тех молодых людей, которые не вакцинировались. Это стало следствием того, что в первую очередь вакцинировали людей старшего возраста.

"Вариант "Дельта" в Бельгии распространяется преимущественно через молодых людей, которые не были вакцинированы. Мутация, известная как "индийский вариант", на прошлой неделе составила 15,7 процента от всех новых случаев инфицирования, что на 6,1 процента превышает показатели предыдущей недели . Этот показатель может вырасти до 80-90 процентов к концу июля", - предостерег ведущий вирусолог Нерт Моленбергз, сообщает издание "The Brussels Times".

Сейчас в бельгийском регионе Фландрия около 74 процентов молодых людей в возрасте 18-19 лет не получили ни одной дозы вакцины, среди тех, кто старше 20 лет, "непривитых" около 60 процентов.

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Штамм коронавируса "Дельта" может стать причиной новой волны пандемии в странах от Индонезии до России. В богатых странах эпидемия пошла на спад благодаря вакцинации. Но Германия закрыла границы для граждан Португалии. Там более 70% новых случаев заражения приходится на "Дельту". В испанском регионе Каталония зарегистрировали 20% случаев заражения новым штаммом. "Дельта" может начать доминировать в регионе в течение двух-четырех недель. "Дельта" передается на протяжении 5-10 cекунд. Если находиться в течение этого времени рядом с зараженным, то высока вероятность заболеть Covid-19 с риском тяжелого протекания.