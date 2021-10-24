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воскресенье, 24 октября 2021 15:31

В России признали, что не могут помешать сближению Украины и НАТО

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В России признали, что не могут помешать сближению Украины и НАТО
Россия не сможет помешать Украине вступить в НАТО. Фото: ukrinform

У президента России Владимира Путина признали, что Москва не может помешать сближению Украины и НАТО.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Слово и Дело.

Хотя в России не могут помешать сближению Украины и НАТО, однако надеются минимизировать последствия этого процесса для себя.

"Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что - пусть только продолжится дальше сближения Украины и НАТО - в России будет сделано все, что необходимо", - отметил Песков.

В Литве начались 12 октября международные военные учения "Железный волк - 2021". Они будут продолжаться два месяца на полигоне в Пабраде и вокруг него. В учениях примут участие более 3 тыс. военных из Литвы и других 12 стран НАТО и партнеров.

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Дата
24
октября

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