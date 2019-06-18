В России приняли закон о прекращении ракетного соглашения с США

Госдума России приняла закон о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
В документе отмечается, что президент Владимир Путин имеет право принять решение о возобновлении действия Договора. Об этом сообщает Интерфакс.
Закон содержит всего три статьи. Первая статья предписывает прекратить действие Договора, вторая говорит о том, что вопрос возобновления действия Договора рассматривает президент; третья - что закон после принятия вступает в силу со дня его официального опубликования.
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В случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) целью для действий России в ответ станут страны, которые разместят у себя такие американские ракеты.
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