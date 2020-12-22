В России приняли поправки, которые запрещают митинги и свободу слова

Госдума России приняла пакет поправок о митингах во втором чтении.
Об этом сообщили "РИА Новости".
Поправки запрещают митинговать у зданий экстренных служб и финансировать митинги из-за рубежа.
Также прописана возможность отменять митинги из-за угрозы чрезвычайного положения.
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Согласно поправкам, журналистам теперь запрещено освещать протесты и принимать в них участие.
Суд может признать митингом единичные пикеты, массовое одновременное пребывание или передвижение людей в общественном месте, если участники выражают, формируют и выдвигают требования.
23 декабря состоится третье чтение.
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