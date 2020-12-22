В России приняли поправки, которые запрещают митинги и свободу слова

В России запретили митинги. Фото: delo.ua

Госдума России приняла пакет поправок о митингах во втором чтении.

Об этом сообщили "РИА Новости".

Поправки запрещают митинговать у зданий экстренных служб и финансировать митинги из-за рубежа.

Также прописана возможность отменять митинги из-за угрозы чрезвычайного положения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин проложил себе путь к пожизненному сенаторству

Согласно поправкам, журналистам теперь запрещено освещать протесты и принимать в них участие.

Суд может признать митингом единичные пикеты, массовое одновременное пребывание или передвижение людей в общественном месте, если участники выражают, формируют и выдвигают требования.

23 декабря состоится третье чтение.

Министерство иностранных дел России возмутили санкции ЕС из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.