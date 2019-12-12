В России погибли офицеры полка, который атаковал украинские корабли

В России разбился военный вертолет. Фото: Обозреватель

В Краснодарском крае РФ разбился военный вертолет Ми-28 "Ночной охотник". Погибли двое силовиков.

Погибшие были офицерами 55-го отдельного полка армейской авиации 4-й краснознаменной армии ВВС и противовоздушной обороны РФ, сообщают российские СМИ.

На борту вертолета находились заместитель командира полка подполковник Алексей Склянкин и командир эскадрильи майор Руслан Кушниренко.

По данным сообщества InformNapalm, вертолеты Ка-28 55-го полка атаковали украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе и акватории Черного моря осенью прошлого года.

Обломки "Ночного охотника" обнаружили у станицы Платнировская неподалеку от аэродрома "Кореновск".

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Вертолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет в ночное время и в сложных метеоусловиях. Причиной катастрофы мог стать туман.

На прошлой неделе трое военнослужащих Национальной гвардии штата Миннесота погибли в результате катастрофы вертолета UH-60 Black Hawk в США. Полет носил испытательный характер.